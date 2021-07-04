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Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor - Son Dakika

Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor

04.07.2021 21:25
Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor, System.String[]

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını kampın üçüncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor
Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor
Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor
Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor
Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor
Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor

Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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