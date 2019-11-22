Son Dakika Haberleri: Yiğidolarda Kayserispor mesaisi sürüyor
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Yiğidolarda Kayserispor mesaisi sürüyor

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Yiğidolarda Kayserispor mesaisi sürüyor

Kayserispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:53 Kaynak: AA
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