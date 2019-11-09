Yiğidolardan liderlik pozu

Maç fazlasıyla liderliği yükselen Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Konyaspor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı. - SİVAS

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu 'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Emre Kılınç ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Süper Lig'in 11. haftasında D.G. Sivasspor , evinde Konyaspor 'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Kırmızı-beyazlılar maç sonu soyunma odasında liderlik pozu verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu