Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı

04.06.2022 16:56
Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı

Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesi arasında bulunan bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı.

Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesi arasında bulunan bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, yaptığı açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

İlçe girişinde bulunan jandarma bölgesinden başlanan çalışmaların Alaplı çıkışına kadar devam edeceğini aktaran Çam, "Bu yolumuzun yenilenmesi talebimiz olmuştu. Ekiplerimiz bugün itibarıyla çalışmalara başladı. Şehir içi ve Yığılca'mıza yakışır bir çalışma olacak. Vatandaşlarımızdan ricam; bu bölgelerde daha yavaş gitmeleri." ifadelerini kullandı.

Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı
Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı
Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı
Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı
Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı

YORUMLAR
500
Çaycuma Emniyeti'nden huzur uygulaması Çaycuma Emniyeti'nden huzur uygulaması
Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, Yığılca, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 17:29:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement