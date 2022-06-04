İlçe girişinde bulunan jandarma bölgesinden başlanan çalışmaların Alaplı çıkışına kadar devam edeceğini aktaran Çam, "Bu yolumuzun yenilenmesi talebimiz olmuştu. Ekiplerimiz bugün itibarıyla çalışmalara başladı. Şehir içi ve Yığılca'mıza yakışır bir çalışma olacak. Vatandaşlarımızdan ricam; bu bölgelerde daha yavaş gitmeleri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, Yığılca, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı - Son Dakika

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