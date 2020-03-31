Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'dan

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

Çam, yaptığı açıklamada, kampanyayı destek verdiğini belirterek, "Yardımlaşma ve dayanışmanın rakamı olmaz, maneviyatına bakmak lazım. Bu vesileyle başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kampanyaya destek olan tüm siyasetçi, iş adamı, sivil toplum kuruluşları, bürokrasi ve milletimize ülkem ilçem şahsım adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.