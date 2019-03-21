Son Dakika Haberleri: Yığılca'da 300 Fidan Toprakla Buluştu

Yığılca'da 300 Fidan Toprakla Buluştu

1 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlamaları kapsamında 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Yığılca'da 300 Fidan Toprakla Buluştu, System.String[]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlamaları kapsamında 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Yığılca Anaokulu bahçesinde Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği programa, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Belediye Başkanvekili Hayrettin Aydın, Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programda Kaymakam Çetin, öğrencilerle yaklaşık 300 fidan dikimi yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:37 Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, 21 Mart, Düzce, Yığılca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi Son Dakika! 20 Bin Öğretmen Atamasının Branş Dağılımı Belli Oldu Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 19:15:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yığılca'da 300 Fidan Toprakla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]