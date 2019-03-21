Yığılca'da 300 Fidan Toprakla Buluştu
1 saat önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlamaları kapsamında 300 fidan toprakla buluşturuldu.
Düzce
'nin Yığılca
ilçesinde, 21 Mart
Dünya Ormancılık Günü kutlamaları kapsamında 300 fidan toprakla buluşturuldu.
Yığılca Anaokulu bahçesinde Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerinin düzenlediği programa, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin
, Belediye Başkanvekili Hayrettin Aydın
, Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Programda Kaymakam Çetin, öğrencilerle yaklaşık 300 fidan dikimi yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:37 Kaynak: AA
Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım
AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi
Son Dakika! 20 Bin Öğretmen Atamasının Branş Dağılımı Belli Oldu
Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler