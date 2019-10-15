Yığılca'da 5 bin 650 fidan toprakla buluşacak

Orman Genel Müdürlüğünün "11 Milyon Fidan Dikim" projesi kapsamında Yığılca'da 5 bin 650 fidanın toprakla buluşturulacağı bildirildi.

Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, yaptığı açıklamada, vatandaşları fidan dikimi etkinliğine davet etti.

Tüce, proje kapsamında, ilçe genelinde belirlenen 8 ayrı noktada, 350 adet ceviz, 350 adet kestane, 4 bin 750 adet ıhlamur ve 200 adet mazı olmak üzere toplam 5 bin 650 adet fidan dikimi yapılacağını kaydederek, şöyle konuştu:

"Dikim töreni 11 Kasım saat 11.11'de eş zamanlı olarak tüm Türkiye'de gerçekleşecek. Dikilen fidanların bakımı 3 yıl boyunca Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacak. 3 yılın ardından dikilen ağaçlar köy tüzel kişiliğine getiri sağlayacak. Alan belirleme çalışmalarında bize büyük katkı veren köy muhtarlarına teşekkür ediyorum."