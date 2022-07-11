Yığılca'da AK Parti teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika
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Yığılca'da AK Parti teşkilatı bayramlaştı

11.07.2022 13:32
Yığılca'da AK Parti teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Yığılca İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı yapıldı.

AK Parti Yığılca İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı yapıldı.

Parti binasında gerçekleştirilen programa, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Yılgın ve Ramazan Muhterem Baltacı ile MHP İlçe Başkanı İlhan Yalçın ve bazı muhtarlar da katıldı.

Programda konuşan Çam, ilçeye aldıkları hizmetlerin ortada olduğunu belirterek, "Sağ olsunlar İl Genel Meclisi arkadaşlarımız da bizim için ellerinden geleni yapıyorlar. Belediye olarak merkezi işlerin yanı sıra bizler de ekiplerin sıkıştığı yerde devreye girerek köy ayrımı yapmadan destek olmaya gayret gösteriyoruz. İlçe merkezi girişinde başlattığımız yenileme projesi tamamlandı." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak da göreve geldikleri günden beri Çam ile hep istişare halinde olduklarını dile getirerek, "Hiçbir bankaya borçlanmadan Ankara'da kapıları aşındırarak Başkanım ile 2 milyonluk destek aldık. Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından hep birlikte bayramlaşılırken, ilçenin genel sorunları ve sel afetine ilişkin istişarelerde bulunuldu, yatırımlar değerlendirildi.

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Kaynak: AA

Rasim Çam, Hisarcık, AK Parti, Yığılca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yığılca'da AK Parti teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yığılca'da AK Parti teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika
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