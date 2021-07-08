Yığılca'da arıcılık eğitimi kursu açıldı - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yığılca Halk Eğitimi Merkezi tarafından teorik ve uygulamalı arıcılık kursu açıldı.

Arıcılık ve bal üretiminin arttırılması maksadıyla açılan kurs yaklaşık 50 kursiyerle başladı.

Arıcılık kursu eğitimleri usta öğretici Ömer Çalışkan tarafından haftanın dört günü (pazartesi-salı-çarşamba-perşembe) İmam Hatip Lisesinde pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze veriliyor.

Sürdürülebilir kalkınma noktasında üreticinin gelirini arttırmak hedefiyle verilen eğitimlerde; arıcılık malzemeleri ve bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık ile arı sağlığı konuları hakkında kursiyerlere bilgiler veriliyor.

Yapılan eğitimlerin sonunda sınavlarda başarılı olan kursiyerlere arıcılık sertifikası verilecek.