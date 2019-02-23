Yığılca'da Arıcılık Kursu Başladı
1 saat önce
Düzce'de, Yığılca Halk Eğitimi merkezi tarafından ilçe halkına yönelik arıcılık kursu açıldı.
Düzce
'de, Yığılca
Halk Eğitimi merkezi tarafından ilçe halkına yönelik arıcılık kursu açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yığılca Arı ve Tarım Ürünleri Kooperatifinin destekleriyle Güney
köyünde eğitici Hasan Boyacı tarafından 60 kursiyere eğitim veriliyor.
Arıcılığın temel ilkeleri ve iyi arıcılık konularında bilgi aktarılan eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:24 Kaynak: AA
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