Son Dakika Haberleri: Yığılca'da Arıcılık Kursu Başladı

Yığılca'da Arıcılık Kursu Başladı

1 saat önce

Düzce'de, Yığılca Halk Eğitimi merkezi tarafından ilçe halkına yönelik arıcılık kursu açıldı.

Yığılca'da Arıcılık Kursu Başladı, System.String[]
Düzce'de, Yığılca Halk Eğitimi merkezi tarafından ilçe halkına yönelik arıcılık kursu açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yığılca Arı ve Tarım Ürünleri Kooperatifinin destekleriyle Güney köyünde eğitici Hasan Boyacı tarafından 60 kursiyere eğitim veriliyor.

Arıcılığın temel ilkeleri ve iyi arıcılık konularında bilgi aktarılan eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Düzce, Yığılca, Güncel
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