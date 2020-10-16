Yığılca'da başarılı öğrencilere tablet ve çalışma masası desteği - Son Dakika

Yığılca Kaymakamlığı tarafından "Yığılca'da Eğitime Tam Destek" kampanyası kapsamında, öğrencilere tablet ve çalışma masası dağıtımı yapıldı.

Yığılca Kaymakamlığı önünde yapılan kampanya tanıtım programında konuşan Kaymakam Abdullah Kurt, esnaf ve vatandaşların eğitime destek kampanyasına, dahil olmasını istediklerini belirti.

Öğrencilere, desteklerinin bununla sınırlı kalmayacağına işaret eden Kurt, "Bu yolda asla yalnız değilsiniz. Sizler de ümitlerimiz güzel hayallerimiz var. Pandemi sürecinde daha çok evdesiniz, bol bol çalışma fırsatınız olacak. İnşallah bu yıl sonunda LGS sınavı sonuçları açıklandığında, dereceye girmenizi bekliyoruz." dedi.

Daha sonra Yoğunpelit köyüne giden Kaymakam Kurt, Belediye Başkanı Rasim Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, öğrencilere tablet ve çalışma masası dağıttı.

Not ortalaması 85'in üzerinde olan öğrencilere çalışma masası ve tablet, 80'in üzerinde olanlara ihtiyaçlarına göre çalışma masası veya tablet dağıtımı yapılacağı belirtildi.