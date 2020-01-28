Yığılca'da belediye ve kaymakamlıktan depremzedelere yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yığılca'da belediye ve kaymakamlıktan depremzedelere yardım kampanyası - Son Dakika

Yığılca'da belediye ve kaymakamlıktan depremzedelere yardım kampanyası

6 saat önce

Yığılca ilçesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaymakamlık ve belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Yığılca'da belediye ve kaymakamlıktan depremzedelere yardım kampanyası, System.String[]

Yığılca ilçesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaymakamlık ve belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Yığılca Belediyesi önünde bekletilen araca belediye hoparlöründen yapılan anonslar sonucunda yardımlar gelmeye başladı.

Yığılca Belediyesinden kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze olsun sarabilmek amacıyla ilçemizde yardım kampanyası başlatılmıştır. Kampanya kapsamında vatandaşlarımızın ısıtıcı, gıda paketi, kullanılmamış kıyafet, temizlik malzemesi gibi yardım malzemelerini 31 Ocak 2020 Cuma gününe kadar Yığılca Belediyesi önünde bulunan yardım aracına teslim etmeleri önemle rica olunur."

Yığılca, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok
Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 00:42:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yığılca'da belediye ve kaymakamlıktan depremzedelere yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]