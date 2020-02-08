Yığılca'da Çocuk koruma kurul toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yığılca'da Çocuk koruma kurul toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yığılca'da Çocuk koruma kurul toplantısı yapıldı

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Yığılca'da Çocuk Koruma Kurul toplantısı ilçe Kaymakamı Muhammed Çetin başkanlığında gerçekleştirildi.

Yığılca'da Çocuk koruma kurul toplantısı yapıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Yığılca'da Çocuk Koruma Kurul toplantısı ilçe Kaymakamı Muhammed Çetin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda devamsızlık yapan öğrenciler ile anne ve babası olmayan öğrencilere yönelik tedbir çalışmaları yapılmasına karar verildi.


5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Türkiye genelinde tüm ilçe kaymakamlıklarına verilen bilgilendirmeler sonrasında oluşturulan Koordinasyon Kurul toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda Yığılca'da Çocuk Koruma Kurul toplantısı Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Yığılca Cumhuriyet Savcısı Enes Yıldız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Habip Aydın, Yığılca Jandarma Komutanı Mehmet Tahir Kuşçu, Yığılca Emniyet Amiri Kubilay Can, Yığılca Müftüsü Mehmet Nerkiz, Yığılca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, Yığılca Sağlık Grup Başkanı Meryem Meçi ve diğer katılımcılar katıldı. Toplantı da risk haritalarında ki öğrenci gruplarına yönelik alınacak önlemler konuşuldu. Ayrıca toplantıda okullarda özellikle devamsızlık yapan öğrenciler ve anne babası olmayan öğrencilere yönelik tedbir çalışmalarının yapılmasına karar verildi. - DÜZCE

Muhammed Çetin, Yığılca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı
Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı Tartışan ebeveynlerini ayırmak isterken babasını silahla vurarak öldürdü Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:19:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yığılca'da Çocuk koruma kurul toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]