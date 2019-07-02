Son Dakika Haberleri: Yığılca'da havadan trafik denetimi
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Yığılca'da havadan trafik denetimi

1 saat önce

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekiplerince Yığılca ilçesinde drone ile trafik denetimi yapıldı.

Yığılca'da havadan trafik denetimi, System.String[]
Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekiplerince Yığılca ilçesinde drone ile trafik denetimi yapıldı.

İlçe merkezi, giriş ve çıkışlarda drone ile gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarına uymayanlar tespit edildi.

Kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler drone ile özellikle aşırı hız, emniyet kemeri takmama, sigara kullanma ve kırmızı ışık ihlali konusunda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:58 Kaynak: AA
Düzce Emniyet Müdürlüğü, Yığılca, Güncel
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