Yığılca'da İçme Suyu Konulu Toplantı

Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, köy muhtarları ile bir araya gelerek içme suyundaki kirlilik konusunda görüşmelerde bulundu.

Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, köy muhtarları ile bir araya gelerek içme suyundaki kirlilik konusunda görüşmelerde bulundu.



Yığılca İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Usame Velioğlu'nun sunum yaptığı toplantıda, katılımcılara içme suyu konusunda bilgi verildi.



Kaymakam Muhammed Çetin, köy muhtarlarının sıkıntılarını dinleyerek, su konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve titiz davranılması gerektiğini söyledi.



Su konusunda problem yaşandığını ve çözüm için bir araya geldiklerini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:



"Birçok köyümüzde depoya gelen suda sıkıntı var. Su, açık kaynaktan mı geliyor, ya da kapalı kaynaktan mı geliyor, çok evveliyatını bilemiyoruz. Bir yerlerden suya kirlilik karışmış olabiliyor. Köydeki sudan sadece bizler değil, çoluk çocuk da içiyor. Bu vakitten sonra artık daha titiz çalışacağız. Suyu kirli olan muhtarımıza 'Neden suyun kirli?' diye soracağız artık. Sularla ilgili birinci derece sorumlu muhtarlardır. Muhtarlarımız da burada sorumlulukları yerine getirmediği zaman, kanunun verdiği emri yerine getirmemiş oluyorlar. Muhtarlarımızın iyi niyetine inanıyorum."



Çetin, muhtarlardan köylerinde klorlama cihazı olup olmadığını araştırmalarını isteyerek, "Muhtarlarımızın bu konuyla ilgili bir talepleri olursa biz de bunları değerlendiririz. Herkesin vebali bizlerin omzunda. Daha dikkatli olalım." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı

Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, CHP'li Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi