Yığılca'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika

Düzce'de Yığılca Kaymakamlığı "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından ilçenin 39 köy ve 4 mahallesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor.

Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yeni yılın ilk gününde ekiplerce hazırlanan koliler ulaştırıldı.

Kolileri teslim alan aileler memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, sosyal devlet olmanın sorumluluğu gereği kimseyi yalnız ve yardımsız bırakmamaya azami gayret gösterdiklerini belirterek, "Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, vakfımızca tespiti yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 'Vefa Destek Grubu' çalışanlarımızca gıda paketi desteğinde bulunduk. Bu süreçte halkımızın maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine riayet ederek bizlere yardımcı olmalarını, temel insani ihtiyaçların karşılanması konusunda ise müsterih olmalarını bizlerin her daim onların yanında ve hizmetlerinde olacağımızı bilmelerini isteriz." ifadesini kullandı.