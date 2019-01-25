Yığılca'da İtfaiye Eğitimi Tamamlandı
2 saat önce
Yığılca itfaiye ekiplerine, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce eğitim verildi.
Yığılca
itfaiye ekiplerine, Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğünce eğitim verildi.
Yığılca Belediyesi bünyesindeki 6 kişiye itfaiyecilik eğitimi ve kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere başarı belgesi verildi.
Yığılca'da yapılan yangın tatbikatına katılan Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay, "Düzce Belediyemizin itfaiye birimi, Yığılca itfaiye ekibine 15 günlük bir eğitim verdi. Yangın tatbikatı veriyoruz. Yangın ihbarı verildikten sonra hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiler. Şu an baktığımızda arkadaşlar başarılı şekilde yangını söndürdüler. Olaya müdahale etme, hazırlanma ve söndürme ayrıca soğutma konularında ciddi bir eğitim aldı arkadaşlar. Yangınlara karşı halkımızın biraz daha dikkatli davranması gerekiyor." dedi.
Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit
ise ilçede birçok ahşap ev olduğunu ve yaşanan yangın olaylarının genelde bu evlerde gerçekleştiğini anımsatarak, "Bir ahşap evde çıkan yangına mesafe ne kadar yakın olursa olsun 20 dakikada müdahale edilebiliyor. Yanan evin ahşap olmasından dolayıda o evin kurtarılma şansı olmuyor. Ama en yakınındaki evi kurtarma şansımız oluyor. Bu da tabi ki bir başarıdır." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:45 Kaynak: AA
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