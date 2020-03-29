Yığılca'da kaçak avlanan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yapılan denetimler sırasında 6 kişinin kaçak avlandığı belirlendi.

Ekipler, F.K, C.D, M.K, Ş.Y, A.D ve T.T'ye "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet", "avlanma süreleri dışında avlanmak", "avcılık belgesi olmadan avlanmak" ve "takozsuz tüfekle avlanma" suçlarından cezai işlem uyguladı.

Ayrıca 6 kişinin av tüfeklerine de ekipler tarafından el konuldu.