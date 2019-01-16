Yığılca'da Kara Dayanamayan Ağaç Yola Devrildi
1 saat önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı.
Düzce
'nin Yığılca
ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı.
Alınan bilgiye göre, Yığılca ile Düzce'yi birbirine bağlayan yolun Dutlar mevkisinde yoğun kar yağışının ardından bir ağaç devrildi.
Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki ağacın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.
Sürücülerden Nuri Özdemir
, "Yola ağaç devrilmiş. İki şeritli yol tek şeride düşmüş. Ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:02 Kaynak: AA
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