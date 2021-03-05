Yığılca'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakam Umut Pazarcı, denetim yaptı.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Pazarcı, işletmelere de alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Pazarcı, ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımlarıyla lokanta, kahvehane, berber, toplu taşıma, iş yeri ve işletmeleri denetlediklerini aktararak, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

Denetime, belediye, emniyet, jandarma ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri de katıldı.