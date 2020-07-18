Yığılca'da köy yolları genişletiliyor - Son Dakika

Yığılca'da köy yolları genişletiliyor

DÜZCE (İHA) – Yığılca'da Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy yollarında genişletme çalışmaları başladı.

DÜZCE (İHA) – Yığılca'da Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy yollarında genişletme çalışmaları başladı. Tek aracın geçebildiği yollar çalışmaların ardından iki aracın yan yana geçebileceği duruma gelecek.

Yığılca'da köy yollarında darlık nedeni ile iki aracın yan yana geçememesi sonrasında köylülerin istekleri sonrasında Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy yollarında genişletme çalışmaları başlatıldı. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında Yığılca'ya bağlı köseler köyünde yol genişletme ve stabilize çalışmaları yapıldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre ilçe genelinde dar olan yolların tamamı genişletilecek ve tek aracın geçebildiği yollar iki aracın yan yana geçebileceği duruma gelecek. - DÜZCE

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Yığılca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yığılca'da köy yolları genişletiliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:36 TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu 19:22 Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 19:00 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu
19:36
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
19:22
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
19:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
19:00
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
18:59
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 20:02:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yığılca'da köy yolları genişletiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]