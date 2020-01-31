Yığılca'da orman emvali ihalesinde 2 milyon 200 bin liralık satış yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yığılca'da orman emvali ihalesinde 2 milyon 200 bin liralık satış yapıldı - Son Dakika

Yığılca'da orman emvali ihalesinde 2 milyon 200 bin liralık satış yapıldı

6 saat önce

Yığılca ilçesinde İlçe Orman İşletme Müdürlüğünce yılın ilk orman emvali ihalesi yapıldı.

Yığılca'da orman emvali ihalesinde 2 milyon 200 bin liralık satış yapıldı, System.String[]

Yığılca ilçesinde İlçe Orman İşletme Müdürlüğünce yılın ilk orman emvali ihalesi yapıldı.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünün orman emvali açık artırmalı satış ihalesi, Müdürlük İhale Salonu'nda gerçekleştirildi. 5 Bin 68 metreküplük kayın, göknar, çam ve gürgen tomruk ihalesi kapsamında yaklaşık 2 milyon 200 bin liralık satış yapıldı.

Satışa çıkarılan orman ürünlerinden birinci sınıf meşe tomruğun metreküpü 2 bin 400 lira, ikinci sınıf tomruğun metreküpü 997 lira, üçüncü sınıf tomruğun metreküpü 439 lira ortalama fiyat ile satıldı.

İhale sonunda emvallerinin tamamı satılarak 2 milyon 200 bin liralık gelir elde edildi.

Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, ihaleye katılım sağlayan firmalara teşekkür ederek, "İşletmemiz bünyesinde üretimi yapılan orman emvallerinin 2020 yılı olarak ilk ihalesini gerçekleştirdik. İhalemize rekor katılım sağlandı. Orman emvalleri yoğun taleple alıcılarını buldu." ifadesini kullandı.

Yığılca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti
Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 01:44:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yığılca'da orman emvali ihalesinde 2 milyon 200 bin liralık satış yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]