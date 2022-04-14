Yığılca'da şehit yakınları ve gazilere iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Kaymakamlık tarafından şehit yakınları ve gazilere iftar verildi.

Programa, Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, İlçe Müftüsü Ömer Aydın, İl Genel Meclisi Üyesi Ramazan Muhterem Baltacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Said Cesur, AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Altuntaş, "Kahramanlarımızın emanetlerine ve bıraktıkları mirasa ilelebet sahip çıkacağız. Bu iftar programını şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarıyla paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyduk. Sizlerle iftar yapmak tüm mesai arkadaşlarımız ve bizler için bir şereftir. Rabbim bayrama da çıkmayı, hep bir arada olmayı nasip etsin. Devletimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır." diye konuştu.