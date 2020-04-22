Yığılca'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde bulunan sokak hayvanlarına mama takviyesi yaparak beslenmelerine yardımcı oldu.

Belirli periyotlarla sokak hayvanlarına yem veren Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, tüm mahalleleri gezerek belirlenen noktalara mama bırakıyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bünyamin Ali, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki 14 günlük ev izolasyonu kapsamında yemek bulamayan sokak köpeklerini hayırsever vatandaşların da desteğiyle sahipsiz bırakmadık. Ekiplerimiz, ilçenin tüm mahallelerinde bulunan sahipsiz köpekleri bulup mama ve yemleme hizmeti veriyor. Koronavirüs nedeniyle ilçemizdeki bazı kısıtlamalar kaldırılana kadar mama ve yemleme çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza çağrımız, insanlığın kadim dostlarını unutmamaları hususunda evlerindeki yemek artıklarını çöp kovalarına değil de yem kabı olarak kullanılabilecek kaplara koyup yardımda bulunmaları istirham ediyoruz." diye konuştu.