Düzce'nin Yığılca ilçesinde taksicilik yapan esnafın için yeni durak yapıldı.
Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Orhangazi Mahallesi'nde bulunan taksici esnafının durak sorununu çözdü.
Taksiciler yeni duraklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Belediye Başkanı Rasim Çam, taksici esnafının taleplerini değerlendirerek çözüme kavuşturduklarını vurgulayarak, "Düzce Belediye Başkanımız Faruk Özlü bizlerden desteklerini esirgemedi. Sayın bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yığılca'da taksicilere yeni durak - Son Dakika