Yığılca'da taksicilere yeni durak - Son Dakika

Düzce 'nin Yığılca ilçesinde taksicilik yapan esnafın için yeni durak yapıldı.

Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, 'dünyadaki en zengin Türk' oldu

Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Bircan Bali ve Seren Serengil alay konusu oldu