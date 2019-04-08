Yığılca'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı
58 dakika önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu, aracın sürücüsü yaralandı.
Düzce
'nin Yığılca
ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu, aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Akdeniz
yönetimindeki 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı, Bekirler köyü Melenkıyı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:54 Kaynak: AA
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