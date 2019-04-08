Son Dakika Haberleri: Yığılca'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı

Yığılca'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı

58 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu, aracın sürücüsü yaralandı.

Yığılca'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu, aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Akdeniz yönetimindeki 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı, Bekirler köyü Melenkıyı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:54 Kaynak: AA

Akdeniz, Düzce, Yığılca, Güncel
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