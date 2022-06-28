Yığılca'da toprak kayması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yığılca'da toprak kayması sonucu bir kişi yaralandı

28.06.2022 20:45
Yığılca'da toprak kayması sonucu bir kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen heyelanda, sağanağın etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan ekipten bir kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen heyelanda, sağanağın etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan ekipten bir kişi yaralandı.

Yığılca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İller Bankası ekiplerince bölgede yaşanan su kesintileri için inceleme yapıldığı sırada Çukurören köyü mevkiinde toprak kayması gerçekleşti.

Bu sırada İller Bankası Genel Müdürlüğünde görevli mühendis Özcan Güler, yaralandı.

Heyelan bölgesine ulaşım bulunmadığı için yaralı, belediye ekiplerince getirilerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddiası Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddiası
Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, İller Bankası, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yığılca'da toprak kayması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
20:10 Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 20:51:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yığılca'da toprak kayması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement