Yığılca'da toprak kayması sonucu bir kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen heyelanda, sağanağın etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan ekipten bir kişi yaralandı.
Yığılca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İller Bankası ekiplerince bölgede yaşanan su kesintileri için inceleme yapıldığı sırada Çukurören köyü mevkiinde toprak kayması gerçekleşti.
Bu sırada İller Bankası Genel Müdürlüğünde görevli mühendis Özcan Güler, yaralandı.
Heyelan bölgesine ulaşım bulunmadığı için yaralı, belediye ekiplerince getirilerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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