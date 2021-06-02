Yığılca'da üreticilere tohum, fide ve gübre desteği - Son Dakika

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli tohum, fide, ilaç ve gübre desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde başlatılan ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde üreticilere yönelik destekler devam ediyor.

İlçede üreticilere 6 bamya, 7 patlıcan ve 3 lahana bahçesinde kullanılmak üzere hibe desteği sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri Cengiz Güner ve Tuğba Üzüm, ilçenin arazi yapısının engebeli olması nedeniyle birim alandan maksimum düzeyde verim alınabilen sebze türlerinin yetiştirilebileceğini çiftçilere gösterebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.