Son Dakika Haberleri: Yığılca'da Yangınzede Ailenin İhtiyaçları Gideriliyor

Yığılca'da Yangınzede Ailenin İhtiyaçları Gideriliyor

1 saat önce

Yığılca'nın Hoşafoğlu Köyü'nde Aralık ayında meydana gelen yangın afetinde zarar gören ailenin ihtiyaçları Yığılca Belediyesi ve Düzce Kızılay Şubesi ortak çalışmasıyla gideriliyor.

Yığılca'da Yangınzede Ailenin İhtiyaçları Gideriliyor, System.String[]
Yığılca'nın Hoşafoğlu Köyü'nde Aralık ayında meydana gelen yangın afetinde zarar gören ailenin ihtiyaçları Yığılca Belediyesi ve Düzce Kızılay Şubesi ortak çalışmasıyla gideriliyor.

Kış mevsiminin kendini hissettirmesi ile birlikte ailenin ihtiyaç duyduğu erzak, giyim ve her türlü ihtiyaç malzemesi Düzce Kızılayı tarafından mağdur aileye ulaştırıldı.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen ve 3 evladımızı yitirdiğimiz elim yangın faciasında, yangınzede ailemizin ilk günden beri yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Düzce Kızılay Şubesi ile ortak yürüttüğümüz çalışma neticesinde bugün de ailemizin erzak, giyim ve her türlü ihtiyaç malzemelerini kendilerine teslim ettik. Bizlere bu konuda yardımcı olan başta Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Av. Halil Aydın'a ve Kızılay Düzce Şubesi personeline sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Aralık, Düzce, Yığılca, Güncel
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