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Yığılca'dan kısa kısa

20 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Yedigöller grup yolunda çalışmalara başlandı.

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Yedigöller grup yolunda çalışmalara başlandı.
Hebeler sapağı ile Kemer sapağına kadar olan bölümde yer alan Hoşafoğlu grup suyunun ihalesi de tamamlandı. Grup suyu hattının değiştirilmesinin ardından Bekirler sapağından başlayan asfalt çalışmaları şehir merkezine kadar devam edecek.
İl Özel İdare Ekipleri ve İlçe Özel İdare Ekipleri'nin başlattığı hummalı çalışma ile Kurban Bayramı'na kadar yolun tamamlanması hedefleniyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Muhterem Baltacı, "Geçen hafta ihalesini yapmış olduğumuz Hoşafoğlu grup suyumuz var. Bu bağlamda Hacıyeri sapağından Hebeler sapağına kadar çalışmalarımızı durduracağız. Hebeler sapağından hastane mevkisine kadar olan kısımda çalışmalarımız devam edecek. İhaleyi alan firma ile görüştük. Firma işi hızlı bir şekilde tamamlayacak. Zaman kaybetmeden biz de o bölgede asfaltlama çalışması yapacağız." diye konuştu.
"Tüm mahallelere doğal gaz verilecek"
Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, ilçede doğal gaz çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.
Çam, yaptığı açıklamada, Yığılca'nın merkezi ile dört mahallesine de ayrım yapmadan en uç noktalara kadar doğal gaz hizmetini vereceklerini belirtti.
Bu kapsamda çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Çam, "Yığılca Belediyesi olarak şu an doğal gaz kullanılmayan evlere yönelik çalışma yapıyoruz. Tespitler tamamlandı. Yakın bir zamanda kazı çalışmalarımız başlayacak. Bu yıl itibarıyla çalışmalarımızın büyük bir bölümünü tamamlayacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:08 Kaynak: AA
Kurban Bayramı, Yığılca, Düzce, Güncel
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