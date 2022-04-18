Yığılca dernekleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Yığılca dernekleri iftarda bir araya geldi

18.04.2022 10:42
Yığılca dernekleri iftarda bir araya geldi

Yığılca dernekleri düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Yığılca dernekleri düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş ve Belediye Başkanı Rasim Çam'ın önderliğinde ilçede bir araya gelen dernek yöneticileri ve üyeleri birlikte iftar yaparak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Altuntaş, yaptığı konuşmada, dernek başkanlarını bir arada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Değerli başkanlarımızı bir arada görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Sizler bulunduğunuz bölgelerde Yığılcalı gurbetçilerimizi temsil ediyorsunuz. Eksiksiz katılmanız bir arada olup önümüzdeki süreçte de birlik ve beraberliğinizin daim olmasını dilerim. Allah niyetlerinizi kabul etsin." dedi.

İftar sonunda son aşmamasına gelinen 1. Yığılca Festivali'nin tarihi ve içeriği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İftara, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Yılgın ve Ramazan Muhterem Baltacı, Yığılca Eğitim Kültür Turizm Derneği Başkanı Gökhan Alkan, Yığılca Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Veli Vergili, Yığılca Hizmet Derneği Başkanı Hüseyin Dağdelen, Yığılcaspor Kulübü Başkanı Uğurcan Çamlı, Yığılca Eğitim Kültür Dayanışma ve İnsani Yardım Başkanı Fahri Altınkayık ve Ahmet Kuşcu, Karadeniz Ereğli Yığılca Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İlyas Yıldırım, Bolu Yığılcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeki Şahin, Gebze Çayırova Darıca Dilovası Düzceliler Derneği Başkanı Durmuş Yağcı, Kocaeli Yığılcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş, Körfez Düzce ve Yığılcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fettah Gürbüz katıldı.

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Rasim Çam, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yığılca dernekleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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