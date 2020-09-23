Yığılca-Düzce yolu yapım çalışması incelendi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin en uzak ilçelerinden birisi olan Yığılca'da Karayolları ekipleri tarafından yol çalışması yapılıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin bölgede yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Düzce'nin en büyük sorunlarından birisi olan ve yıllardır yapımı bir türlü sona ermeyen Yığılca-Düzce yolunda son zamanlarda yapım çalışmaları hızlandı. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı noktalarda yol genişletme çalışmaları bazı yollarda ise yeni yol açım çalışmaları devam ediyor. Düzce'de ki yatırımları sürekli inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, son olarak Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Yığılca Kaymakam vekili Abdullah Kurt ve Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ile birlikte Yığılca yolunda incelemelerde bulundu. Bölge müdürü Aytekin'den bilgiler alan Atay, yolda ki çalışmaları da inceledi. - DÜZCE