Yığılca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yıldıray Tosun sergi açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl açılan 114 kursta 3 bin 29 vatandaşa hizmet verildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yığılca Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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