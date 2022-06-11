Yığılca Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Yığılca Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

11.06.2022 17:05
Yığılca Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolaysıyla yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolaysıyla yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca el emeği, göz nuru hazırladıkları ürünler sergilendi.

Yığılca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yıldıray Tosun sergi açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl açılan 114 kursta 3 bin 29 vatandaşa hizmet verildiğini ifade etti.

Sergide açılan ebru sanatı standını gezen katılımcılar, ebru uygulaması yaparken cimnastik kursiyerleri tarafından zumba dans gösterisi sunuldu.

Ayrıca Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen öğretmenler arası dijital fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Serginin açılışına Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak ve MHP İlçe Başkanı İlhan Yalçın, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yığılca Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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