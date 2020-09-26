Yığılca Kaymakamı Kurt, turizm bölgelerini inceledi - Son Dakika

Yığılca Kaymakamı Kurt, turizm bölgelerini inceledi

Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, ilçede bulunan turizm alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Yığılca Kaymakamı Kurt, turizm bölgelerini inceledi, System.String[]

Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, ilçede bulunan turizm alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kurt, Saklıkent Şelalesi ve Yoğunpelit- Mengen Şelalelerini de gezerek yollarını inceledi eksiklikleri yerinde tespit etti.

Kurt, Yığılca-Yedigöller yolunun ilçe turizmi için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "İlçemiz; ormanları, şelaleleri, yaylaları, mağaraları, doğa yürüyüş parkurları ve barajı ile doğa harikası bir yer. Bu güzellikler muhakkak ekoturizme kazandırılmalı. İlçemiz için sürdürülebilir kalkınmanın bir yolu da turizmden geçiyor. Yedigöller yolu ise ilçe turizmi için büyük önem taşıyor adeta ilçe turizminin lokomotifi, olmazsa olmazı. Yedigöller yolunun asfaltlanmamış çok az bir kısmının da asfaltlanması için çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Yoğunpelit Mengen şelaleleri incelemesi sırasında Düzce Üniversitesinden bir grup öğrencinin piknik yapılan alanda çöp topladıklarını gören Kaymakam Kurt, öğrencilere teşekkür etti.

Kurt, öğrencilerin bu davranışlarının örnek olması gerektiğini ifade ederek, "Doğayı temiz tutmak bizlerin elinde, bu güzel mekanlar bekçiyle değil ancak sevgiyle doğayı sahiplenmeyle korunur, piknik yaptığımız alanlardan lütfen çöplerimizi toplayalım." dedi.

Abdullah Kurt, Yığılca, Mengen, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 14:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yığılca Kaymakamı Kurt, turizm bölgelerini inceledi - Son Dakika

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