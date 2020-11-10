Yığılca, Kaynaşlı ve Akçakoca'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca, Kaynaşlı ve Akçakoca ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Yığılca ilçesindeki tören, Kaymakam Abdullah Kurt ve Belediye Başkanı Rasim Çam tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Raziye Yasemin Özcan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Kaynaşlı'da ise Kaymakamlık tören alanında gerçekleştirilen programda, Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ile Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaynaşlı İlkokulu öğretmenlerinden Kemal Arıcan tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Akçakoca'da da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Hükümet Konağı meydanında tören gerçekleştirildi.