Yığılca Orman İşletmeden üretim ve standardizasyon eğitimi - Son Dakika

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2021 yılı üretim ve standardizasyon eğitimi yapıldı.

Üretimde standardizasyon, iş güvenliği ve ağaç kesme teknikleri konularını içeren eğitim tatbikatı Yığılca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karagöknar Orman İşletme Şefliği ile Paşabükü Orman deposunda gerçekleştirildi.

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer başkanlığında gerçekleşen tatbikata, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü mühendisleri Özkan Yavuz ve Rüstem Gürsoy, Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, İşletme Müdür Yardımcısı Serhat Dursun, İşletme şefleri, orman muhafaza memurları ve kesim işçileri katıldı.

Tatbikatta, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, iş güvenliği kuralları, kişisel koruyucu donanımın gerekliliği, güvenli ağaç kesme ve boylama teknikleri, standardizasyon, piyasa talepleri, müşteri istekleri, uygulamada yaşanılan aksaklıkların giderilmesi konuları uygulamalı olarak anlatıldı.