Yığılca yolunda asfaltlama çalışması başladı - Son Dakika

Yapımı devam eden Düzce- Yığılca bağlantı yolunun bir kısmında asfalt çalışmaları başladı.

Çalışmalara aralıksız devam edilen bağlantı yolunun Aydın köy mevkisinde asfaltlama çalışması yapılıyor.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, İl Genel Meclisi Encümenleri Hüseyin Yılgın, Ramazan Baltacı, AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak ve MHP ilçe başkanı İlhan Yalçın çalışmaların etap etap devam ettiği noktalarda incelemelerde bulundu.

Başkan Çam, Düzce-Yığılca yolunun yapımının tüm hızıyla devam ettiğini, bugün itibarıyla asfalt çalışmalarının başladığını söyledi.

Asfalt çalışmasının başlamasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Çam, "Çalışmalar tüm hızıyla devam edecek ve biz de bunun takipçisi olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yolun bu noktaya gelmesinde emeği geçen ve yolla bizzat ilgilenen Düzce Valimiz Cevdet Atay'a, Düzce milletvekillerimize, encümenlerimize, ilçe başkanlarımıza ve yolun takipçisi olan Yığılca halkımıza teşekkür ederim." dedi.