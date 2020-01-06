Yığılca yolunda kaza: 2'si çocuk 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yığılca yolunda kaza: 2'si çocuk 7 yaralı - Son Dakika

Yığılca yolunda kaza: 2'si çocuk 7 yaralı

7 saat önce

Düzce-Yığılca kara yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Yığılca yolunda kaza: 2'si çocuk 7 yaralı, System.String[]

Düzce- Yığılca kara yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Düzce-Yığılca kara yolu Hasanlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıfat G.'nin kullandığı 14 GG 669 plakalı otomobil, Hasanlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu esnada aynı yöne seyir halinde olan Cemal B. idaresindeki 81 AB 485 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan Cemal B., Nesrin B., E.N.B. (6), A.B. (4), Rıfat G., Ayten G. ve Neriman G. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Yığılca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
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