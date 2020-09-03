Yığılca yolundaki çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Düzce- Yığılca kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, AA muhabirine, Düzce Yığılca yolundaki çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Yığılca yolundaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Çam "Saygı değer Yığılcalı hemşehrilerimiz rahat ve müsterih olsun ki Yığılca yolunun takipçisiyim. Yol çalışmaları tıkandığında her daim sorunları hep çözüme kavuşturduk. Elhamdülillah şu an itibarıyla çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir." diye konuştu.

Yolun kısa sürede ulaşıma açılacağı bilgisini paylaşan Başkan Çam, "Şirket yetkilileri ile yaptığımız görüşmede en kısa sürede yolun ulaşıma açılacağının müjdesini halkıma duyururken bu çalışmalarda emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce milletvekilleri Ümit Yılmaz, Ayşe Keşir, Fahri Çakır, il başkanlarımız İlhami Caboğlu'na ve Mustafa Keskin'e teşekkür ederim." dedi.