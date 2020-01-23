"Yiğit Ali" ismi 24 derslikli okulda yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yiğit Ali' ismi 24 derslikli okulda yaşatılacak - Son Dakika

"Yiğit Ali" ismi 24 derslikli okulda yaşatılacak

6 saat önce

Sri Lanka'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Yiğit Ali Çavuş'un adı Adıyaman'daki 24 derslikli okulda yaşatılacak.

Sri Lanka'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Yiğit Ali Çavuş'un adı Adıyaman'daki 24 derslikli okulda yaşatılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan 2019'da Sri Lanka'da 3 otel ve 3 kiliseyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybeden Yiğit Ali Çavuş'un adını yaşatmak için Adıyaman merkezde "ENKA" şirketi tarafından 24 derslikli bir okul yapımının protokolü Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve şirket temsilicisi Ali Osman Bayraktar huzurunda imzalandı.

İmza protokolünde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de hazır bulundu.

ENKA

şirketi tarafından Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı 856 ada, 113 parselde, 10

bin metrekarelik alanda 24 derslikli olarak inşa edilip 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulacak olan okulda, resim ve müzik dersliği, fizik,

kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarı, mini konferans salonu, satranç alanı,

basketbol sahası ve idari salonlar bulunacak.

Sri Lanka, Yiğit Ali, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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