Yiğit Arslan, Galatasaray'da
14 dakika önce
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:35 Kaynak: DHA
Doğa Sigorta
Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, geçen sezon TOFAŞ forması giyen Yiğit Arslan ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
TOFAŞ altyapısından yetişen Yiğit Arslan, Türkiye
A Milli Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda da yer alıyor.
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