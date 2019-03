Yiğit Arslan: Sporcu Sağlığından Daha Önemli Bir Şey Yok

anlatarak güzel mesajlar ileten herkese teşekkür etti. Marko Guduric'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yiğit Arslan, "O anda top elime geldiğinde boş bir durumdaydım, üç sayı atışımı yapacağım sırada Guduric'in zor bir durumda olduğunu gördüm. Yüzündeki acı ifadesini anlayınca topu kullanmamayı tercih ettim çünkü sporcu sağlığından daha önemli bir şey yok. Bana göre her sporcunun sergileyebileceği, normal bir davranıştı. Bu denli büyüyeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.



"ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR KULÜPTEYİZ"



TOFAŞ Spor Kulübü'nün de Türk basketbolunun yapıtaşlarından biri olduğunu kaydeden Arslan, "Çok kültürlü bir kulüpteyiz. Bunu altyapıda basketbol eğitimlerimizi alırken de görüyorduk. Antrenörlerimiz her zaman, iyi bir basketbolcu olmanın yanında iyi de bir birey olmamızı istiyordu. Gerek aile, gerek de kulübümüzün bu noktada saygıyı ön plana koyan bir duruşu var" ifadelerini kullandı.



DAHA ÖNCEDEN DE PEK ÇOK ÖRNEKLERİ VAR…



TOFAŞ'ta bu sezon daha önceki maçlarda da centilmenlik örnekleri görülmüştü. 7DAYS EuroCup'ta Bursa'da oynanan maçta Arka Gdynia'lı Robert Upshaw, ayakkabılarının unutulması üzerine TOFAŞ oyuncusu Muhsin Yaşar'ın ayakkabılarıyla oynamış ve parkenin en iyisi olmuştu. Yine bir Avrupa maçında bu kez Alba Berlin kafilesinin fizyoterapistlerinin ekipmanlarında yaşadığı sorun üzerine TOFAŞ rakibe her konuda destekte bulunmuştu. Geçen sezon da TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, ligde oynanan Beşiktaş Sompo Japan deplasmanında son çeyrekte takımının attığı bir basketi iptal ettirmiş, daha sonra TOFAŞ çekişmeli geçen maçı bitime 3 saniye kala Kadji'nin basketiyle 59-60 kazanmıştı.



