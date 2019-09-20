Son Dakika Haberleri: Yiğit Atilla'dan ilk solo single!..
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Yiğit Atilla'dan ilk solo single!..

1 saat önce

Türkiye'nin en geç müzik grubu olarak anılan Papyon grubunun solisti olarak adını geniş kitlelere duyuran Yiğit Atilla, müzik kariyerine Sony Music etiketiyle yayınlanan ilk solo çalışması "Beni Severdin" ile devam ediyor.

Yiğit Atilla'dan ilk solo single!.., System.String[]

Sözü ve müziği kendisine ait olan parçanın aranjesi ise, kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Ateş Atilla ile Berk Büken'e ait.

"BENİ SEVERDİN"E MURAT JOKER İMZALI KLİP!..

Murat Joker yönetmenliğinde Silivri'de gerçekleşen klipte, şarkının duygusal ruhunu yansıtan renkler ve görsel efektler kullanılırken, çekimler 12 saatte tamamlandı.

20 Eylül Cuma günü tüm müzik platformlarında "Beni Severdin"i dinleyebilir, Youtube Sony Music kanalında da video klibini izleyebilirsiniz.

Yiğit Atilla Biyografi

Yiğit Atilla, 9 Ağustos 1991'de Ankara'da doğdu. 12 yaşında aldığı gitar dersleriyle başlayan müzik eğitimi, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Gitar Bölümü ve Müzikal Bölümü ile devam etti. Lisede kurduğu müzik grubu ile liselerarası müzik yarışmalarına katıldı ve hem grup olarak hem de kişisel ödüller elde etti. Dönemin hit dizilerinden "Öyle Bir Geçer Zaman Ki"de müzik grubuyla birlikte rol aldı. Aynı dönemde maNga'nın ön grubu olarak turnelerine dahil oldu.

2012 yılında o zamanki müzik grubu Papyon ile bir albüm çıkararak pek çok müzik listesine girdi ve çıkış yapan grup ödülleri aldı. Sahne tecrübesi edindiği bu yaşlarda beste çalışmalarına da başlamış oldu.

Yiğit Atilla 2019'da solo çalışmalarına ağırlık vererek ilk single'ı olan "Beni Severdin"i Sony Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Silivri, Sony, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:12 Kaynak: Bültenler
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