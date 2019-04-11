Son Dakika Haberleri: Yiğit, Beşiktaş Maçında Yıldızlaştı

Yiğit, Beşiktaş Maçında Yıldızlaştı

53 dakika önce

Spor Toto Gelişim U17 Liginde erteleme maçında deplasmanda Beşiktaş U17 takımını 2-1 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor U17 takımında Yiğit Yavuz Deniz attığı bir gol ve bir asist ile yıldızlaştı.

Yiğit, Beşiktaş Maçında Yıldızlaştı, System.String[]
Spor Toto Gelişim U17 Liginde erteleme maçında deplasmanda Beşiktaş U17 takımını 2-1 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor U17 takımında Yiğit Yavuz Deniz attığı bir gol ve bir asist ile yıldızlaştı.

Sarı Kırmızılılar, İstanbul Güngören Belediye Stadında oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 20.dakikada Yiğit Yavuz Deniz ve 66.dakikada Hasan Orhan'ın attığı goller ile yendi.

Geçtiğimiz hafta sonu Kayseri'de Sivasspor'u konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. O maçta da 2 gol atarak yıldızlaşan Kayserispor'un genç yeteneği Yiğit Yavuz Deniz, Beşiktaş maçında da 1 gol, 1 asist yaparak yükselişini sürdürdü.

Son iki haftadır teknik patron Ferhat Kurnaz'ın ilk 11'de şans verdiği 17 yaşındaki futbolcusu Yiğit Yavuz Deniz, performansı ile göz doldurmaya devam ediyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor U 17 takımı, Cumartesi günü ligin 28. haftasında başkent deplasmanında, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Karşılaşma, Altındağ Örnek Stadı'nda saat: 11.00'da oynanacak. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:18 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vukovic'in Giresunspor Maçında Yaptığı Hareket Pahalıya Patladı! Jeremain Lens, Saçını Sarıya Boyattı! Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a Uyarı: Gereksiz Hareketlerden Kaçın Şener Özbayraklı, Kafasında Fenerbahçe'yi Bitirdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:11:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yiğit, Beşiktaş Maçında Yıldızlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]