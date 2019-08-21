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Yiğit Emir'in öldüğü kaza anı kamerada

1 saat önce

ÇORUM'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'un (8) kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Yiğit Emir'in öldüğü kaza anı kamerada, System.String[]

ÇORUM'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'un (8) kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 18 Ağustos'ta Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten evlerine dönen Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Ünal Yılmaz'ın kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yiğit Emir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun toprağa verilirken, gözaltına alınan otobüs şoförü Ünal Yılmaz ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yılmaz'ın, verdiği ifadede çocuğun koşarak otobüsün önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen güçlükle durduğunu ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini anlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'un kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki kamera tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun aniden otobüsün altında kaldığı görüldü.

Ünal Yılmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:04 Kaynak: DHA
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