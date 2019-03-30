Son Dakika Haberleri: Yiğit Filistin Halkını Selamlıyoruz"

Yiğit Filistin Halkını Selamlıyoruz"

1 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu ve Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek Sendikalar Birliği Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 1'inci yıl dönümünde Filistin halkını selamladı.

Yiğit Filistin Halkını Selamlıyoruz
Hak-İş Konfederasyonu ve Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek Sendikalar Birliği Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 1'inci yıl dönümünde Filistin halkını selamladı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkının işgal devleti İsrail'e direnişinin sembolü olan 30 Mart Toprak Günü'ne hüzün içerisinde girdiklerini belirtti.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait arazilere el koymasının ardından yaşanan olayların protesto edildiği Toprak Günü'nde, Filistin halkı ile dayanışma kapsamında dünyanın her yerinde protesto gösterileri yapıldığına değinen Mahmut Arslan, söz konusu barışçıl gösterilerin ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararından sonra abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam ettiğini vurguladı.

Zulmün hiçbir zaman payidar olmayacağının altını çizen Arslan, "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 1'inci yıl dönümü dolayısıyla işgal altındaki topraklarda onurlu direnişlerine devam eden yiğit Filistin halkını selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahmut Arslan, Gazze'deki ablukanın bir an evvel kaldırmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"İsrail'i işgal ettikleri topraklardan geri çekilmeye, hukuksuz işgal nedeniyle topraklarını kaybeden, yurtlarından ayrılan Filistin halkının evlerine dönmesi için gerekli tedbirleri almaya, dönmek istemeyenler için ise tazminat ödemeye ve BM tarafından alınan 194 sayılı karara uymaya davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Kudüs, Dönüş, Mahmut Arslan, Filistin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 18:39:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yiğit Filistin Halkını Selamlıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]