Son Dakika Haberleri: Yiğit Kerem'den Portekiz maçında 1 gol, 1 asist
Son Dakika Spor Yiğit Kerem'den Portekiz maçında 1 gol, 1 asist - Son Dakika Spor

Yiğit Kerem'den Portekiz maçında 1 gol, 1 asist

6 saat önce

Manisa Futbol Kulübünün genç futbolcusu Yiğit Kerem U16 Milli takımıyla çıktığı Portekiz maçında attığı bir gol ve bir asistle göz doldurdu.

Yiğit Kerem'den Portekiz maçında 1 gol, 1 asist, System.String[]

Manisa Futbol Kulübünün genç futbolcusu Yiğit Kerem U16 Milli takımıyla çıktığı Portekiz maçında attığı bir gol ve bir asistle göz doldurdu.


U16 Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası son maçında Portekiz'i 4-3 mağlup etti. Manisa Futbol Kulübünün genç futbolcusu Yiğit Kerem, 14. dakikada gol perdesini açarken, 1 golün de hazırlayıcısı olarak gelecek için umut verdi. - MANİSA

Portekiz, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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