Yiğit Özgür'ün "Hunililer"i Ezel Akay Yönetmenliğinde Tiyatro Sahnesinde!
2 saat önce
Karikatürleri en çok paylaşılan, kendine özgü tarzıyla Türkiye'nin en popüler karikatüristleri arasında yer alan Yiğit Özgür'ün sevimli delileri "Hunililer", Ezel Akay yönetmenliğinde tiyatro sahnesine çıkıyor!
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Hunililer"; utanacağınız, şaşıracağınız, kikirdeyeceğiniz, kızacağınız, anlayamayacağınız ama anlayamadığınız halde gülmeye devam edeceğiniz, "Neye gülüyorum ben yav, neden" diye neşe içinde ikircikleneceğiniz şeyleri sahneye taşıyacak.
"Hunililer"in prömiyeri, 12 Ocak 2019 Cumartesi akşamı saat 20.30'da artısahne Mecidiyeköy'de gerçekleşecek. Oyunun biletleri, Biletix'ten ve salonun gişesinden temin edilebilir.
Ekte, ayrıntılı basın bülteni, künyeyi ve yönetmenin hunisi metnini görebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:53 Kaynak: Bültenler
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