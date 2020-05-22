Yiğit Şengil'in Beşiktaş hayali gerçek olmak üzere! - Son Dakika

Yiğit Şengil'in Beşiktaş hayali gerçek olmak üzere!

Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor ile ilişkisi kesilen Yiğit Şengil siyah beyazlı takımla ilgili hayalini gerçekleştirmek için önemli bir fırsat yakaladı.

Yiğit Şengil'in Beşiktaş hayali gerçek olmak üzere!, System.String[]

Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor ile ilişkisi kesilen Yiğit Şengil siyah beyazlı takımla ilgili hayalini gerçekleştirmek için önemli bir fırsat yakaladı.


'Var bir hayalimiz' diyerek Beşiktaş formalı fotoğraf yaptığı paylaşım kendisine pahalıya patlayan 16 yaşındaki futbolcu Kartal'dan gelen teklif sosyal medyadan duyurdu:


"Yaşımın verdiği heyecanla yaptığım paylaşımın/hatanın buralara geleceğini hiç düşünmemiştim. Ancak bu olay belki de hayallerime attığım ilk adım olacak. Çocukluğumda gol yediğimiz zaman ağladığım, gol attığımızda ise evi yıktığım, uğruna her şeyi verebileceğim hayalim Beşiktaş... Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Beşiktaş taraftarının kısa sürede inanılmaz desteği ile karşılaştım. Beşiktaş taraftarının çok büyük katkılarıyla dün aldığım telefon ile, Beşiktaş antrenmana çıkmak için beni İstanbul'a davet etti. Hislerim tarifsiz, yoğun duygu yaşıyorum. Şu andan itibaren tek bir dileğim var, bu hikayenin yarım kalmaması. Ben Beşiktaşlı'yım."



Bursaspor, Beşiktaş, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 07:50 

Son Dakika Spor Yiğit Şengil'in Beşiktaş hayali gerçek olmak üzere! - Son Dakika Spor
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