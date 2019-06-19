Son Dakika Haberleri: Yiğitali'ye Modern Hizmet Binası
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Yiğitali'ye Modern Hizmet Binası

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi tarafından Yiğitali Mahallesi'nde inşa edilen Yiğitali Hizmet Binası'nın kaba inşaatı tamamlandı.

Yiğitali'ye Modern Hizmet Binası, System.String[]

İçerisinde muhtarlık, kahvehane ve misafirhanenin yer alacağı hizmet binasında ince işçilikler devam ederken, çevre düzenleme çalışmaları da sürüyor.

Yiğitali Mahallesi sakinlerine kaliteli ve yerinde hizmet sunmak adına modern ve kullanışlı bir hizmet binası inşa eden Osmangazi Belediyesi, çalışmalarıır tüm hızıyla sürdürüyor. Toplam 128 metrekare alan üzerine inşa edilen Yiğitali Hizmet Binası'nda muhtarlık, kahvehane ve misafirhane yer alacak. Temeli geçtiğimiz Mart ayında atılan hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı. İnce işçilikleri ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanmak üzere olan Yiğitali Hizmet Binası'nın yaz sonunda hizmete açılması planlanıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapmış oldukları hizmetler ve projeler ile köyleri yeniden cazibe merkezi haline getirdiklerini belirterek, "2009-2014 döneminde belediyemizin sorumluluk alanında olmamasına rağmen köylere çeşitli yatırımlar yaptık. Sorumluluk alanımıza girmesiyle birlikte de köylerimize yatırımlarımızı hızlandırdık. Her köyümüze park ve spor sahaları inşa ediyoruz. Hizmet binaları ve meydanlar yapıyoruz.Köylerimizin yollarını yeniliyoruz. Köylerimiz artık herkesin yaşamak isteyeceği yerler oldu. Yiğitali, Osmangazi'nin güzel mahallelerinden bir tanesi. Köylerden kente göç yaşanırken, bu güzel köyümüze dışarıdan gelenler daha fazla oluyor. Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız hizmet binamızda Yiğitali'ye değer katacaktır. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:49 Kaynak: Bültenler
Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel
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